Джошуа, Усик и Уайлдер – бездельники, они мне не ровня, – неожиданное заявление Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) унизил своих соперников по "королевскому" дивизиону. Под обстрел "Цыганского короля" попали Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) и Александр Усик (18-0, 13 KO).

Фьюри заявил, что все топовые боксеры дивизиона ему не ровня.

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Я собираюсь нокаутировать Деонтея Уайлдера, и это будет даже быстрее, по сравнению с нашим последним боем. Если он не смог победить меня после того, как я отсутствовал три года, то он никогда не победит меня. Никто из лидеров супертяжелого веса не сможет преодолеть меня, потому что являются бездельниками. Уайлдер, Джошуа и Усик – бездельники. По сравнению со мной они никуда не годятся,

– сказал Фьюри.

Что известно о бое Фьюри и Уайлдера