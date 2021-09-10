Джошуа, Усик и Уайлдер – бездельники, они мне не ровня, – неожиданное заявление Фьюри
Источник:Ringnews24
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) унизил своих соперников по "королевскому" дивизиону. Под обстрел "Цыганского короля" попали Энтони Джошуа (24-1, 22 KO), Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) и Александр Усик (18-0, 13 KO).
Фьюри заявил, что все топовые боксеры дивизиона ему не ровня.
Смотрите также Размажу фейс этого огромного бомжа, – Фьюри подтвердил бой с Уайлдером
Я собираюсь нокаутировать Деонтея Уайлдера, и это будет даже быстрее, по сравнению с нашим последним боем. Если он не смог победить меня после того, как я отсутствовал три года, то он никогда не победит меня. Никто из лидеров супертяжелого веса не сможет преодолеть меня, потому что являются бездельниками. Уайлдер, Джошуа и Усик – бездельники. По сравнению со мной они никуда не годятся,
– сказал Фьюри.
Что известно о бое Фьюри и Уайлдера
- Третий поединок между Фьюри и Уайлдером должен состояться 9 октября. Бойцы должны были встретиться еще летом, однако поединок перенесли.
- Впервые боксеры встретились в 2018 году. Бой завершился ничьей и Деонтей сохранил титул WBC.
- В феврале 2020 года состоялся реванш и Фьюри победил техническим нокаутом. Британец нанес Уайлдеру первое поражение.
- Тайсон отказывался дать реванш Уайлдеру, однако суд заставил Фьюри провести бой с американцем.