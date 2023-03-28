Забыл, как бьет украинский кулак: Джошуа заговорил о третьем бое против Усика

Уже 1 апреля поклонники бокса увидят возвращение на ринг Энтони Джошуа. Британец проведет новый поединок после двух поражений подряд от Александра Усика.

Новым соперником свергнутого Усиком боксера станет американец Джермейн Франклин. Поединок состоится 1 апреля на арене О2 в Лондоне.

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Джошуа: Я бы однозначно наслаждался возможностью сразиться с ним снова

В преддверии этого поединка Эй Джей вспомнил поражение от украинского соперника и даже заявил, что был бы не прочь в третий раз выйти в ринг против Усика.

Я дважды проиграл Усику. Я подвел многих людей, потому нормально воспринимаю критику. Я ее заслужил. Я всегда полагаюсь на себя большие ожидания, но в лице Усика я получил действительно очень сильного соперника. Я бы однозначно наслаждался возможностью сразиться с ним снова,

– сказал Джошуа.

Напомним, что первый поединок Усик – Джошуа прошел 25 сентября 2021 года. Боксеры провели весь 12-раундовый путь на арене "Тоттенхэм", Александр праздновал победу по единогласному решению судей – 117:112, 116:112 и 115:113.

20 августа 2022 года Энтони попытался взять реванш, но Александр снова был сильнее. Хотя вторая встреча была гораздо сложнее для украинца. И снова Усик одержал победу по раздельному решению судей – 113:115, 115:113 и 116:112.