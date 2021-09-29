Джошуа советуют отказаться от реванша ради боя Усика с Фьюри или Уайлдером
Источник:BoxingScene
Энтони Джошуа после поражения Александру Усику решил сразу активировать опцию о реванше с украинским боксером. Известный промоутер Боб Арум считает, что Джошуа сделал ошибку.
Арум: Реванш для Джошуа будет неправильным ходом
Арум уже сейчас утверждает, что Усик побьет Джошуа в реванше. Промоутер считает, что британцу следует провести несколько промежуточных боев перед реваншем с Усиком.
Примечательно Джошуа, Фьюри или Уайлдер: кто должен стать следующим соперником Усика
Также Боб Арум предложил схему, согласно которой Усик мог бы провести бой с победителем поединка Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер. А уже потом Джошуа встретился бы с абсолютным чемпионом мира.
Если бы его окружение было более разумным, то они разработали бы соглашение, если Тайсон Фьюри добьется успеха с Уайлдером, то Усику можно будет драться с Фьюри, и чтобы каждый из них по контракту договорился в своем следующем бою, в случае победы, сражаться с Джошуа,
– сказал Арум.
Глава Top Rank отметил, что из-за "эгоистических" промоутеров и боксеров, которые принимают решения на эмоциях, его схема не может быть воплощена в жизнь.
Арум раскритиковал Эдди Хирна, промоутера Джошуа. Промоутер заявил, что Хирн имеет законное право добиваться реванша с Усиком. Но, по словам Арума, второе поражение помешает Джошуа встретиться с абсолютным чемпионом мира.
Усик борется с Фьюри или Уайлдером, а Джошуа бьется с победителем. Это может понравиться людям. Теперь же все взгляды будут прикованы к Уайлдеру – Фьюри, победитель этого боя будет признан чемпионом мира в тяжелом весе – особенно, если Джошуа пойдет сразу на матч-реванш с Усиком, что, я думаю, для него будет неправильным ходом,
– резюмировал Арум.
Усик победил Джошуа
- Усик 25 сентября победил Энтони Джошуа и стал чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO в тяжелом весе.
- Джошуа активировал опцию о реванше с Усиком. Александр хочет, чтобы бой состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Однако в команде британца настроены провести бой в другом месте.
- Вероятно, реванш состоится в феврале – марте 2022 года.