Джошуа согласился на бой с Усиком в Украине

27 октября 2021 , 16:55
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Источник:

iFL TV

Александр Усик мечтает провести чемпионский бой в Украине. Непобедимый украинец хочет встретиться с Энтони Джошуа в Киеве на НСК "Олимпийский". Похоже, британец поможет воплотить мечту Усика.

Джошуа: это была последняя опция, что я поеду в Украину

Джошуа заявил, что о месте боя с Усиком лучше спрашивать его промоутеров. Впрочем, Энтони заверил, что готов встретиться с Александром в Украине.

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На самом деле я поехал бы в Украину, если нужно. Это была последняя опция, что я поеду в Украину,
 – заявил британец.

Вместе с тем, Джошуа рассказал, что место боя зависит от Усика, ведь украинец удерживает титулы чемпиона мира. Энтони обещает вернуть себе пояса.

"Но поскольку Усик – чемпион, то вам надо спрашивать его, потому что, видимо, он хочет максимизировать свой последний заработок. Потому что я иду за этими поясами, парень. Усик, ты увидишь другую энергию, другой дух соперника. Я приеду побеждать", – резюмировал британец.

Усик – Джошуа: что известно о реванше

  • Усик и Джошуа встретились 25 сентября в Лондоне. 12-раундовый бой завершился неожиданной победой украинца.
  • Александр едва не нокаутировал британца на последних секундах боя и одержал победу единогласным решением судей.
  • Джошуа уже активировал опцию в контракте о реванше. Команда Усика заявляет, что хочет провести бой в Украине на НСК "Олимпийский".
  • Эдди Хирн, менеджер Джошуа, не возразил, что бой может состояться в Киеве. Однако в команде Энтони настроены организовать поединок в Великобритании.
Автор: Михайло Гема