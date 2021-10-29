В сентябре Усик и Джошуа встретились в Лондоне. 12-раундовый бой завершился победой украинца, он одержал победу единогласным решением судей.

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"Бой с Усиком стал моим первым настоящим поражением. Не было никаких посторонних причин, это моя личная ответственность. Одна из причин, по которым я хотел дать интервью, заключается в том, что я не потерял мотивацию, несмотря на все эти инстаграм-посты, в которых я улыбаюсь и говорю: "Все прекрасно, ребята, я проиграл, но вернусь".

Я собрал свою команду уже на следующий день, и это был довольно неприятный разговор. У меня небольшая команда, всего пять человек, которые непосредственно касаются моего лагеря. Это был неприятный момент, что врать", – сказал Джошуа.

Усик – Джошуа: главное