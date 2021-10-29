У вересні Усик та Джошуа зустрілися у Лондоні. 12-раундовий бій завершився перемогою українця, він здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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"Бій з Усиком став моєю першою справжньою поразкою. Не було жодних сторонніх причин, це моя особиста відповідальність. Одна з причин, через які я хотів дати інтерв'ю, полягає в тому, що я не втратив мотивацію, незважаючи на всі ці інстаграм-пости, в яких я посміхаюся і говорю: "Все чудово, хлопці, я програв, але повернуся".

Я зібрав свою команду вже наступного дня, і це була досить неприємна розмова. У мене невелика команда, всього п'ять осіб, які безпосередньо стосуються мого табору. Це був неприємний момент, що брехати", – сказав Джошуа.

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