Джошуа признался о серьезных проблемах после поражения от Усика
Источник:BoxingScene
После поражения Энтони Джошуа от Александра Усика прошло уже почти четыре месяца. Промоутеры боксеров говорят о намеченном на апрель реванше практически как о состоявшемся факте, но британского боксера продолжают укорять осенние воспоминания.
Джошуа признал, что психологически тяжело принял поражение от Усика и потери трех титулов супертяжелого веса.
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"У меня были очень большие ожидания от себя. И я уступил, хоть был готов на 100%. Поражение от Усика меня психологически убило. Теперь я намерен полностью изменить тренировки, настройки и подготовку к реваншу", – сказал он.
Это самый важный этап моей карьеры, мне необходимо вернуть свои титулы,
– заявил Джошуа.
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Первый бой между боксерами состоялся 25-го сентября 2021 года в Лондоне. Украинский боксер одержал убедительную победу единогласным решением судей.
- В контракте на первый поединок был предусмотрен реванш для Джошуа, если он потерпит поражение. Британец активировал эту опцию сразу после поражения.
- У Усика и Джошуа есть время до апреля, чтобы организовать реванш. Бой может состояться в Великобритании, на Ближнем Востоке и даже в Украине.