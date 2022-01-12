Джошуа признал, что психологически тяжело принял поражение от Усика и потери трех титулов супертяжелого веса.

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"У меня были очень большие ожидания от себя. И я уступил, хоть был готов на 100%. Поражение от Усика меня психологически убило. Теперь я намерен полностью изменить тренировки, настройки и подготовку к реваншу", – сказал он.

Это самый важный этап моей карьеры, мне необходимо вернуть свои титулы,

– заявил Джошуа.

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