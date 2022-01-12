Джошуа визнав, що психологічно важко прийняв поразку від Усика і втрати трьох титулів суперважкої ваги.
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"У мене були дуже великі очікування від себе. І я поступився, хоч був готовий на 100%. Поразка від Усика мене психологічно вбила. Тепер я маю намір повністю змінити тренування, налаштування та підготовку до реваншу", – сказав він.
Це найважливіший етап моєї кар'єри, мені необхідно повернути свої титули,
– заявив Джошуа.
Усик – Джошуа: що відомо про реванш
- Перший бій між боксерами відбувся 25-го вересня 2021 року у Лондоні. Український боксер здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів.
- У контракті на перший поєдинок був передбачений реванш для Джошуа, якщо він зазнає поразки. Британець активував цю опцію відразу після поразки.
- Усик і Джошуа мають час до квітня, щоб організувати реванш. Бій може відбутися у Великій Британії, на Близькому Сході та навіть в Україні.