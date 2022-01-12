Джошуа визнав, що психологічно важко прийняв поразку від Усика і втрати трьох титулів суперважкої ваги.

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"У мене були дуже великі очікування від себе. І я поступився, хоч був готовий на 100%. Поразка від Усика мене психологічно вбила. Тепер я маю намір повністю змінити тренування, налаштування та підготовку до реваншу", – сказав він.

Це найважливіший етап моєї кар'єри, мені необхідно повернути свої титули,

– заявив Джошуа.

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