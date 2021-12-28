Джошуа показал, как собирается победить Усика в реванше: видео с тренировки

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в Дубае (ОАЭ) тренируется под руководством американского тренера Энтони Уилсона. Джошуа намерен победить Александра Усика и вернуть свои пояса.

На видео показано, как британский боксер отрабатывает скорость удара в поединке с тенью. Вероятно, надеется победить украинца в этом компоненте.

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