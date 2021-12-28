Джошуа показал, как собирается победить Усика в реванше: видео с тренировки
28 декабря 2021 , 10:52Читати новину українською
Источник:24 канал
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) в Дубае (ОАЭ) тренируется под руководством американского тренера Энтони Уилсона. Джошуа намерен победить Александра Усика и вернуть свои пояса.
На видео показано, как британский боксер отрабатывает скорость удара в поединке с тенью. Вероятно, надеется победить украинца в этом компоненте.
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Усик – Джошуа: что известно о реванше
- В сентябре украинский боксер сенсационно победил Энтони Джошуа и отобрал у него чемпионские титулы.
- Сразу после поражения британец активировал опцию о реванше.
- Усик неоднократно подчеркивал, что хотел бы выйти на ринг при поддержке родных трибун. Однако промоутер Эдди Хирн заявил, что реванш точно не состоится в Украине.
- Реванш должен состояться до 25 апреля 2022 года, но Джошуа уже начал подготовку к бою.