Джошуа подождет: Тайсон Фьюри получил официального соперника
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри получил официального претендента на титул. В случае успешной защиты пояса в поединке с Деонтеем Уайлдером британцу предстоит встретиться с Диллианом Уайтом.
WBC сообщила, что временный чемпион мира Уайт в случае победы над Александром Поветкиным должен провести бой против победителя пары Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер.
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Бой Уайт – Поветкин намечен на 22 августа
Поединок с участием Уайта с действующим обладателем титула WBC должен пройти в начале 2021 года. Уайт является обязательным претендентом на чемпионский пояс WBC.
Третий поединок Фьюри – Уайлдер должен пройти 19 декабря. В нем Тайсон будет защищать чемпионский пояс WBC, который отобрал у американца в феврале 2020 года.
Джошуа подождет
Тайсон Фьюри подписал контракт на два поединка в 2021 году против земляка Энтони Джошуа. Но на пути боям стал не только Уайт, но и другие боксеры.
Джошуа должен провести два поединка, после которых сможет встретиться с Фьюри.
В частности, британец должен защитить титул IBF против Пулева, а затем встретиться с обязательным претендентом по линии WBO – Александром Усиком.
В то же время в команде Джошуа не исключают возможность отказаться от титула WBO. В таком случае бой с Фьюри не будет за звание абсолютного чемпиона мира.