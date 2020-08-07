Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі отримав офіційного претендента на свій титул. У разі успішного захисту поясу в поєдинку з Деонтеєм Уайлдером британцю доведеться зустрітися з Ділліаном Уайтом.

WBC повідомила, що тимчасовий чемпіон світу Уайт у випадку перемоги над Олександром Повєткіним повинен провести бій проти переможця пари Тайсон Ф'юрі – Деонтей Уайлдер.

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Бій Уайт – Повєткін запланований на 22 серпня

Поєдинок за участі Уайта з чинним володарем титулу WBC повинен пройти на початку 2021 року. Уайт є обов'язковим претендентом на чемпіонський пояс WBC.

Третій поєдинок Ф'юрі – Уайлдер повинен пройти 19 грудня. У ньому Тайсон захищатиме чемпіонський пояс WBC, який відібрав в американця у лютому 2020 року.

Джошуа зачекає

Тайсон Ф'юрі підписав контракт на два поєдинки у 2021 році проти земляка Ентоні Джошуа. Та на заваді боям став не тільки Уайт, але й інші боксери.

Джошуа повинен провести два поєдинки, після яких зможе зустрітися з Ф'юрі.

Зокрема, британець повинен захистити титул IBF проти Кубрата Пулєва, а згодом зустрітися з обов'язковим претендентом по лінії WBO – Олександром Усиком.

Водночас у команді Джошуа не відкидають можливість відмовитися від титулу WBO. У такому випадку бій з Ф'юрі не буде за звання абсолютного чемпіона світу.