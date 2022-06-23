Джошуа поддержал украинский народ в войне против России

Будущий соперник Александра Усика вместе с адекватным цивилизованным миром поддержал Украину. Энтони Джошуа призвал украинцев не сдаваться в борьбе с врагом.

Джошуа: Держите голову повыше

Уже 20 августа Энтони Джошуа станет соперником Александра Усика. Британский боксер будет оппонентом украинца на ринге, но за его пределами Энтони настоящий друг Украины.

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Джошуа отдал честь настоящим и бывшим боксерам нашей страны, которые остаются вместе с украинским народом. Будущий соперник Усика поддержал всю украинскую нацию. Энтони призвал украинцев не опускать руки в войне против России.

Британский боксер заверил, что весь цивилизованный мир находится на стороне Украины.

Мое уважение Усику, братьям Кличко, всем в Украине. Я знаю, что сейчас там сложно, но сложные времена проходят. Держите голову повыше. Свой следит за Украиной, мир вас поддерживает. Мы всегда с теми, кто проходит через непростые времена, а особенно сейчас с украинским народом,

– сказал Джошуа.

Главное о реванше Усик – Джошуа

Боксеры могли выйти на ринг в июле 2022 года, но из-за затягивания подписания соглашения о реванше поединок перенесли на август того же года.

Вторую встречу между Джошуа и Усиком примет Джедда, Саудовская Аравия. На этот раз не на виду родных болельщиков британского боксера.

Энтони попытается взять реванш у украинского соперника за поражение в первом поединке.

Новый тренер британца Роберт Гарсия похвалил украинца, но уверен в победе своего подопечного. Джошуа же назвал себя королем камбэков.

Усик и Джошуа уже провели первую пресс-конференцию и дуэль взглядов.

Любопытно! Букмекерская компания Favbet уже сделала свой прогноз на это жаркое противостояние. Здесь уверены во второй победе Александра Усика – 1,50. На то что Энтони Джошуа сможет взять реванш у украинца, можно сделать ставку с коэффициентом 2,80. Ничья в таком поединке оценена в 21.

Досрочная победа украинца – 3,50, а Джошуа – 3,80. Добычу по судейским запискам тоже отдают Усику.