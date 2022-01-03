Джошуа победит Усика, – Киладзе назвал преимущества британского боксера

Грузинский боксер Яго Киладзе поделился ожиданиями относительно будущего реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Он считает, что победу одержит британец.

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По словам скандального боксера, Джошуа сможет победить украинца, если сменит себе тренера.

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Я думаю, что Джошуа победит Усика в реванше, потому что он мощный. В первом бою Джошуа казался напуганным. Он имел неправильный стиль. Я считаю, что Джошуа необходимо сменить тренера,

– сказал Киладзе.

А относительно возможного противостояния Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса, то грунский боксер считает, что победа будет за украинцем.

"Я считаю что Ломаченко победит. Он быстрее и техничнее", – добавил Яго.

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