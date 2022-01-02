Эмоции взяли верх
Боксеры вышли на ринг в Голливуде в андеркарде боя Луиса Ортиса и Чарльза Мартина. Фанаты увидели яркий поединок – пять нокдаунов за два раунда.
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Последним на канвасе побывал Киладзе. Третий нокдаун для Яго стал последним в бою. Грузин поднялся на ноги, но судья после отсчета сигнализировал о досрочном завершении поединка.
С таким решением не согласился грузинский боксер и оттолкнул рефери. Рука разъяренного Киладзе встретилась с лицом судьи.
Видеообзор боя (момент удара с 1:20)