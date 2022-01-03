Кіладзе зробив прогнози на поєдинки українців

За словами скандального боксера, Джошуа зможе перемогти українця, якщо змінить собі тренера.

Варте уваги Джошуа перед реваншем з Усиком допомагає найкращий боксер світу Мейвезер: відео тренування

Я думаю, що Джошуа переможе Усика у реванші, бо він потужний. У першому бою Джошуа здавався наляканим. Він мав неправильний стиль. Я вважаю, що Джошуа необхідно змінити тренера,

– сказав Кіладзе.

А щодо можливого протистояння Василя Ломаченка та Джервонти Девіса, то грунський боксер вважає, що перемога буде за українцем.

"Я вважаю що Ломаченко переможе. Він швидший і технічніший", – додав Яго.

Віктор Вихрист яскраво переміг Яго Кіладзе