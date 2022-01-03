VIP-гость Джошуа
После поражения Усику в первом бою Джошуа заявил, что планирует сменить тренера. Находясь в Дубае, Энтони получил консультации от легендарного Флойда Мейвезера.
Достойно внимания Жизнь Джошуа после поражения Усику: бассейн с акулой, Бекхэм и борьба – фото и видео
Бывший американский боксер посетил тренировочный лагерь британца. Под наблюдением Мейвезера Джошуа провел одну из тренировок. Впоследствии в сети появились видео тренировки.
Видео тренировки Джошуа с Мейвезером
Усик – Джошуа: что известно о реванше
- Первый бой между боксерами состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне. Украинский боксер одержал убедительную победу единогласным решением судей.
- В контракте на первый поединок был предусмотрен реванш для Джошуа, если он потерпит поражение. Британец активировал эту опцию сразу после поражения.
- Усик и Джошуа имеют время до апреля, чтобы организовать реванш. Бой может состояться в Великобритании, на Ближнем Востоке и даже в Украине.