VIP-гость Джошуа

После поражения Усику в первом бою Джошуа заявил, что планирует сменить тренера. Находясь в Дубае, Энтони получил консультации от легендарного Флойда Мейвезера.

Достойно внимания Жизнь Джошуа после поражения Усику: бассейн с акулой, Бекхэм и борьба – фото и видео

Бывший американский боксер посетил тренировочный лагерь британца. Под наблюдением Мейвезера Джошуа провел одну из тренировок. Впоследствии в сети появились видео тренировки.

Видео тренировки Джошуа с Мейвезером

Усик – Джошуа: что известно о реванше

  • Первый бой между боксерами состоялся 25 сентября 2021 года в Лондоне. Украинский боксер одержал убедительную победу единогласным решением судей.
  • В контракте на первый поединок был предусмотрен реванш для Джошуа, если он потерпит поражение. Британец активировал эту опцию сразу после поражения.
  • Усик и Джошуа имеют время до апреля, чтобы организовать реванш. Бой может состояться в Великобритании, на Ближнем Востоке и даже в Украине.