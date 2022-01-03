VIP-гость Джошуа

После поражения Усику в первом бою Джошуа заявил, что планирует сменить тренера. Находясь в Дубае, Энтони получил консультации от легендарного Флойда Мейвезера.

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Бывший американский боксер посетил тренировочный лагерь британца. Под наблюдением Мейвезера Джошуа провел одну из тренировок. Впоследствии в сети появились видео тренировки.

Видео тренировки Джошуа с Мейвезером

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