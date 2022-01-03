Киладзе сделал прогнозы на поединки украинцев
По словам скандального боксера, Джошуа сможет победить украинца, если сменит себе тренера.
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Я думаю, что Джошуа победит Усика в реванше, потому что он мощный. В первом бою Джошуа казался напуганным. Он имел неправильный стиль. Я считаю, что Джошуа необходимо сменить тренера,
– сказал Киладзе.
А относительно возможного противостояния Василия Ломаченко и Джервонты Дэвиса, то грунский боксер считает, что победа будет за украинцем.
"Я считаю что Ломаченко победит. Он быстрее и техничнее", – добавил Яго.
Виктор Вихрист ярко победил Яго Киладзе
- В ночь на 2 января состоялся бой – Вихрист вышел в ринг против Киладзе.
- В поединке зрители увидели пять нокдаунов. Вихрист трижды отправил на канвас грузина, тот – дважды, едва не выбил визави за пределы ринга.
- Рефери присудил победу Виктору. И такое решение не понравилось оппоненту украинца, за что судья получил в челюсть от Киладзе.