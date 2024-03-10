"На **й Тайсона Фьюри": Джошуа резко ответил на оскорбления "Цыганского короля"

Чемпион WBC Тайсон Фьюри постоянно унижает соперников оскорбительными прозвищами. Такое вызывающее поведение "Цыганского короля" изрядно достало Энтони Джошуа.

Энтони Джошуа одержал феерическую победу над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Британец отправил в нокаут одного из самых опасных панчеров мира во втором раунде боя.

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Джошуа не сдержался после упоминания о Фьюри

Теперь бывший чемпион мира в супертяжелом весе ожидает результата мегафайта за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Именно с победителем "Боя века" встретится Джошуа.

Когда журналисты поинтересовались мнением Эй Джея о "Цыганском короле", он резко отклонил вопрос. Своим наглым поведение Фьюри вызывает отвращение даже у соотечественников.

На **й Тайсона Фьюри. Мне не нравится трешток. Я услышал, как он сказал, что мы с Нганну две сосиски. Фрэнсис – бывший чемпион UFC, у него феноменальная история. Он изменил свою жизнь. Фьюри просто проявляет большое неуважение, так что забудьте о нем сейчас,

– ответил Джошуа.

Джошуа утер нос Фьюри

Напомним, что Тайсон Фьюри тоже встречался на ринге против Фрэнсиса Нганну. Тогда звезда ММА хорошо поколотил напыщенного "Цыганского короля", отправив его в нокдаун.

Однако судьи тогда решили не портить карьеру британцу и присудили ему победу. Результат боя вызвал много споров, ведь многие считают, что у Нганну "украли" победу.

Поэтому когда Фьюри собственными глазами увидел разгромную победу Джошуа, то не мог сдержать своих переживаний. Ведь Энтони сделал то, чего все ожидали от "Жадного пуза".

Тайсон Фьюри свой следующий поединок проведет против Александра Усика. Боксеры определят абсолютного чемпиона хевивейта. В контракте на бой прописан обязательный реванш, а потому Джошуа придется подождать победителя.