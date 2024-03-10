Ентоні Джошуа здобув феєричну перемогу над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Британець відправив у нокаут одного з найнебезпечніших панчерів світу у другому раунді бою.
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Джошуа не стримався після згадки про Ф'юрі
Тепер колишній чемпіон світу у суперважкій вазі очікує результату мегафайту за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Саме з переможцем "Бою століття" зустрінеться Джошуа.
Коли журналісти поцікавилися думкою Ей Джея про "Циганського короля", він різко відхилив питання. Своєю нахабною поведінку Ф'юрі викликає огиду навіть у співвітчизників.
На **й Тайсона Ф’юрі. Мені не подобається трешток. Я почув, як він сказав, що ми з Нганну дві сосиски. Френсіс – колишній чемпіон UFC, у нього феноменальна історія. Він змінив своє життя. Ф’юрі просто проявляє велику неповагу, так що забудьте про нього зараз,
– відповів Джошуа.
Джошуа втер носу Ф'юрі
- Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі теж зустрічався на рингу проти Френсіса Нганну. Тоді зірка ММА добряче поколотив пихатого "Циганського короля", відправивши його у нокдаун.
- Проте судді тоді вирішили не псувати кар'єру британцю та присудили йому перемогу. Результат бою викликав багато суперечок, адже багато хто вважає, що у Нганну "вкрали" перемогу.
- Тож коли Ф'юрі на власні очі побачив розгромну перемогу Джошуа, то не міг стримати своїх переживань. Адже Ентоні зробив те, чого всі очікували від "Жадібного пуза".