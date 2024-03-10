Энтони Джошуа одержал феерическую победу над экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Британец отправил в нокаут одного из самых опасных панчеров мира во втором раунде боя.

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Джошуа не сдержался после упоминания о Фьюри

Теперь бывший чемпион мира в супертяжелом весе ожидает результата мегафайта за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Именно с победителем "Боя века" встретится Джошуа.

Когда журналисты поинтересовались мнением Эй Джея о "Цыганском короле", он резко отклонил вопрос. Своим наглым поведение Фьюри вызывает отвращение даже у соотечественников.

На **й Тайсона Фьюри. Мне не нравится трешток. Я услышал, как он сказал, что мы с Нганну две сосиски. Фрэнсис – бывший чемпион UFC, у него феноменальная история. Он изменил свою жизнь. Фьюри просто проявляет большое неуважение, так что забудьте о нем сейчас,

– ответил Джошуа.

Джошуа утер нос Фьюри

Напомним, что Тайсон Фьюри тоже встречался на ринге против Фрэнсиса Нганну. Тогда звезда ММА хорошо поколотил напыщенного "Цыганского короля", отправив его в нокдаун.

Однако судьи тогда решили не портить карьеру британцу и присудили ему победу. Результат боя вызвал много споров, ведь многие считают, что у Нганну "украли" победу.

Поэтому когда Фьюри собственными глазами увидел разгромную победу Джошуа, то не мог сдержать своих переживаний. Ведь Энтони сделал то, чего все ожидали от "Жадного пуза".

К слову. Тайсон Фьюри свой следующий поединок проведет против Александра Усика. Боксеры определят абсолютного чемпиона хевивейта. В контракте на бой прописан обязательный реванш, а потому Джошуа придется подождать победителя.