Британский боксер Энтони Джошуа ярко деклассировал экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну во время поединка в Эр-Рияде. Для победы Эй Джею хватило два неполных раунда.

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Команда Усика поздравила бывшего соперника

Александр Красюк, промоутер Александра Усика, отреагировал на триумф 34-летнего британца. Поздравительный пост функционера появился в его сети X.

Эй Джей, спасибо, что показал, что такое бокс на самом деле. Удачи и пусть хранит тебя Бог,

– написал Красюк.

Джошуа в ожидании новых вызовов

Напомним, Александр Усик свой первый бой против Энтони Джошуа провел 25 сентября 2021 года. Фаворитом поединка был Эй Джей. Однако украинский боксер совершил апсет и добыл сенсационную победу единогласным решением судей. Британец потерял чемпионские титулы IBF, WBA, IBO и WBO.

Реванш из-за полномасштабного вторжения России пришлось отложить. Были опасения, успеет ли Усик полноценно подготовиться к поединку, который был назначен на 20 августа 2022 года.

В этом поединке Эй Джей выглядел значительно лучше, но потерпел поражение раздельным решением судей. Из-за второй подряд неудачи нервы Джошуа не выдержали. Он выхватил пояса у Усика и бросил их на пол. Затем британец забрал микрофон и выдал эмоциональный спич.

Когда эмоции улеглись, Джошуа извинился за свое поведение. После этого он провел уже четыре поединка, в которых праздновал победы. Теперь Эй Джей ожидает результата боя за абсолют между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Вполне вероятно, что Энтони в третий раз встретится на ринге с украинцем. Сам британец не исключает такой возможности.

К слову. Бой за абсолютное чемпионство между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 19 мая в Эр-Рияде. В контракте на поединок прописан обязательный реванш.