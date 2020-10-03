Непобедимый Александр Усик является одним из двух претендентов на бой с Энтони Джошуа, если британец не потеряет титул WBO. Однако украинцу не советуют встречаться с Джошуа из-за габаритов Усика.

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, поделился мнением о потенциальном бое между Усиком и Джошуа. Об этом сообщает fightnews.info.

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Джошуа нокаутирует Усика

Отец Фьюри уверен, что 30-летний Джошуа легко справится с украинцем и нокаутирует того.

Если Усик встретится с Джошуа, он попадет в нокаут. Он не может противостоять Джошуа из-за габаритов. Для этого нужно быть большим парнем,

– сказал Фьюри-старший.

В то же время Джон Фьюри сделал комплимент Усику. Он сравнил украинца с легендарным Мохаммедом Али и сказал, что Усик лучше боксер, чем Джошуа.

"Но я ставлю Усика выше "Эй Джея" учитывая его замечательные навыки. Знаете, Мохаммед Али тоже был примерно его размеров, и он многое сумел достичь", – сказал Джон Фьюри в интервью ютуб-канала iFL TV.

Встретятся ли Усик и Джошуа

После того, как Джошуа в декабря 2019 года победил Энди Руиса и вернул себе чемпионские титулы, WBO и IBF обязали его провести защиты титулов.

По линии WBO соперником Джошуа является именно Усик, а IBF – Кубрат Пулев. Сначала Энтони решил провести бой с Пулевым, на что получил согласие от команды Усика.

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В то же время Энтони подписал контракт на два поединка с Тайсоном Фьюри в 2021 году. Джошуа хочет встретиться с Фьюри после Пулева.

Команда Усика, который 31-го октября проведет бой против Дерека Чисоры, требует поединка за титул WBO. Для Усика неважно против кого сражаться за чемпионский пояс.

У Джошуа заявили, что он готов отказаться от чемпионского пояса.