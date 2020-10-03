Непереможний Олександр Усик є одним з двох претендентів на бій з Ентоні Джошуа, якщо британець не втратить титул WBO. Однак українцю не радять зустрічатися з Джошуа через габарити Усика.

Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі, поділився думкою про потенційний бій між Усиком та Джошуа. Про це повідомляє fightnews.info.

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Джошуа нокаутує Усика

Батько Ф'юрі переконаний, що 30-річний Джошуа легко впорається з українцем та нокаутує того.

Якщо Усик зустрінеться з Джошуа, він потрапить в нокаут. Він не може протистояти Джошуа через габарити. Для цього потрібно бути великим хлопцем,

– сказав Ф'юрі-старший.

Водночас Джон Ф'юрі зробив комплімент Усику. Він порівняв українця з легендарним Мохаммедом Алі та сказав, що Усик кращий боксер, аніж Джошуа.

"Але я ставлю Усика вище "Ей Джея" з огляду на його чудові навички. Знаєте, Мохаммед Алі теж був приблизно його розмірів, і він багато чого зумів досягти", – сказав Джон Ф'юрі в інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV.

Чи зустрінуться Усик і Джошуа

Після того, як Джошуа в грудні 2019 року переміг Енді Руїса і повернув собі чемпіонські титули, WBO та IBF зобов'язали його провести захисти титулів.

По лінії WBO суперником Джошуа є саме Усик, а IBF – Кубрат Пулєв. Спершу Ентоні вирішив провести бій з Пулєвим, на що отримав згоду від команди Усика.

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Водночас Ентоні підписав контракт на два поєдинки з Тайсоном Ф'юрі у 2021 році. Джошуа хоче зустрітися з Ф'юрі після Пулєва.

Команда Усика, який 31-го жовтня проведе бій проти Дерека Чісори, вимагає поєдинку за титул WBO. Для Усика немає значення проти кого битися за чемпіонський пояс.

У Джошуа заявили, що він готовий відмовитися від чемпіонського поясу.