Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри – Джон Фьюри, считает, что британский супертяжеловес Дерек Чисора зря согласился на бой с Александром Усиком.

По его мнению, для 36-летнего экс-претендента на титул поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузеревейте будет ужасом. Об этом пишет klitschko-brothers.com.

Читайте также Чисора обещает победить Усика: Я сильнее Джошуа и Фьюри

Этот бой – ошибка. Чисора хорошо смотрится против соперников, которые идут на него. Если говорить откровенно, Усик – отличный техник, он хорошо двигается, он боксирует, у него есть много боксерских трюков.

"Чисора не ладит с такими соперниками. Это похоже на второй бой Дерека с Тайсоном. Своими действиями Усик в чем-то похож на Тайсона. Боксеры, которые двигаются, – это криптонит для Чисоры. Если честно, я не знаю, почему Чисора согласился на это. Видимо, ему хорошо заплатили. Если нет – то это безумие", – сказал Джон Фьюри.

Что известно о Чисоре?

Чемпион Великобритании (2010-2011), чемпион Европы по версии EBU (2013-2014). Дерек провел несколько поединков с топ-боксерами. В 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко, в 2014 году – Тайсону Фьюри. Также Британец проигрывал Дэвиду Хэю. В то же время в активе Дерека победа над Карлосом Такамом, с которым должен был встретиться Усик.

Поединок Усик – Чисора состоится 31 октября.