Непереможний Олександр Усик має шанси зустрітися з володарем титулів WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа. Бій Усика з Джошуа відбудеться, якщо британець не домовиться про зустріч з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів про перспективи українця зустрітися з Джошуа. Усик – претендент на пояс WBO.

До теми Усик може замінити Ф'юрі у поєдинку з Джошуа

Джошуа та Ф'юрі мають зустрітися у бою за абсолютне чемпіонство. Тому в WBO вирішили, що Усик проведе бій проти Джо Джойса за титул тимчасового чемпіона.

Ясності немає вже декілька місяців

Хоча Джошуа й Ф'юрі домовилися про 2 поєдинки, однак сторони досі не оголосили дату та місце поєдинку. Через це, за словами Красюка, немає підстав організовувати зустріч Усик – Джойс.

Санкціонувати тимчасовий пояс можна лише тоді, коли є ясність по головному поясу. Інакше немає юридичних передумов. А ясності немає, її немає вже декілька місяців,

– сказав Красюк.

Промоутер Усика повідомив, що Ф'юрі й Джошуа мають час до 15 квітня, щоб узгодити деталі.

"Якщо цього не станеться, то поєдинок Ф'юрі – Джошуа не відбудеться. Відповідно, якщо поєдинок не відбудеться, то Ф'юрі буде битися з Уайлдером, напевно, а Джошуа зобов'язаний битися з Усиком. Ми зобов'язані реалізовувати права Усика – це факт. Але у нас не залишається нічого іншого, окрім як почекати", – сказав Красюк.

Усик провів на професійному ринзі 18 боїв і всі виграв. У 2019 році українець перейшов у важку вагу. У дебютному поєдинку українець здолав Чазза Візерспуна. Наступний бій Усика відбувся у жовтні 2020 року. Олександр переміг Дерека Чісору.