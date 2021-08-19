Хэй: Не могу представить реальность, в которой Джошуа проиграет Усику

Шансы Усика победить Джошуа скептически оценил бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй. Прежде всего, Хэя не впечатлили выступления Усика в тяжелом весе.

К слову Промоутер Красюк рассказал о преимуществах Усика над Джошуа

Украинец провел 2 поединка, одолев Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору. Следует отметить, что Хэй – промоутер Чисоры.

"Если бы Усик был будущим тяжелого дивизиона, то он должен был хотя бы нокаутировать Дерека Чисору или победить с большим преимуществом. Он этого не сделал. Он не смог удержать более тяжелого человека подальше от себя. У него не было огневой мощи", – сказал Хэй.

По словам британца, Джошуа нокаутирует Усика левым джебом.

Я просто не вижу варианта, при котором у Джошуа могут возникнуть какие-то проблемы. Точно скажу, какой это будет удар – джеб, правая рука, а потом снова прямой джеб. Он нокаутирует Усика джебом,

– считает Дэвид.

По словам Хэя, навыки не помогут Усику победить Джошуа, ведь у украинца якобы нет сильного удара.

"Можно быть сколько угодно быстрым, но скорость не беспокоит здоровяка. Сила и скорость Усика не волновали Чисору. Чтобы победить больших парней, монстров в тяжелом весе, нужно иметь большой удар, чтобы заслужить их уважение, удержать их", – отметил боксер.

Хэй добавил, что не может представить реальность, в которой Джошуа проиграет бой Усику. Также, по словам Дэвида, после победы над Усиком Джошуа сможет встретиться с Тайсоном Фьюри.

"Джошуа сделает такое же заявление, как Тайсон Фьюри в бою против Деонтея Уайлдера. Как только Энтони победит Усика, это откроет дорогу к бою за звание абсолютного чемпиона. Но, конечно же, Фьюри должен еще уладить свои дела с Уайлдером. Для них будет только один бой", – резюмировал британец.