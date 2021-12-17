Джошуа нокаутирует украинца в реванше, – Чисора, который уже страдал от крепкого кулака Усика
Источник:Boxingnews 24
Александр Усик становится все ближе к поединку против Энтони Джошуа. Британец попытается взять реванш.
Чисора: Джошуа собирается нокаутировать Усика
В победу Джошуа верят не так много людей, но в этот список входит его земляк Дерек Чисора. Британский боксер уверен, что Энтони удастся победить во втором поединке с Усиком.
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Экс-соперник Виталия Кличко вообще заявил, что Джошуа отправит Александра в нокаут. Он убежден, что Энтони сделал выводы, увидел ошибки и не допустит их повторения в реванше.
Джошуа собирается нокаутировать Усика на этот раз. Это бой, который Энтони хочет провести и доказать, что может победить. Можете ли вы представить, что Джошуа выиграет этот поединок решением судей? Его после этого назовут великим бойцом? Энтони сейчас тщательно работает и нокаутирует Усика в реванше,
– сказал Чисора.
Интересно, что в октябре 2020 года Чисора выходил в один ринг против Усика. На стадионе "Уэмбли" в Лондоне украинский боксер по единогласному решению судей победил британца – 117:112, 115:113, 115:113. Эта победа стала для Александра 18-ю подряд на профессиональном ринге.
Усик – Джошуа: что известно о противостоянии
- Усик полностью перебоксировал Джошуа и логически одержал победу по решению судей.
- Сразу после поединка Энтони активировал функцию реванша. Однако уже через некоторое время согласился отсрочить бой с украинцем ради поединка Усик – Фьюри. Британец готов был взять отступные.
- Однако на пути боя встала еще одна преграда. WBC назначила для Фьюри следующего обязательного оппонента. Им стал другой британец Диллиан Уайт.
- Поэтому реванш Усик – Джошуа становится все более реальным. Украинский боксер в интервью заявил, что до реванша с Энтони еще очень далеко, пока промоутеры и менеджеры ведут переговоры.