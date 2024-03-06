Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказал мнение о поединке между бывшим чемпионом обладателем титулов по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Бой состоится 8 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Фрэнк Уоррен считает, что Джошуа будет сложно победить Нганну

"Нганну – не лох. Он умный парень, у него хороший тренер. Они хорошо подготовились к бою с Тайсоном. Смогут ли они это сделать лучше, чем в прошлый раз? Это другой соперник.

Тайсон лучше боксирует. Мы не можем сказать, что Эй Джей лучший боксер, чем Тайсон. У него хороший удар. Он хороший боксер, не поймите меня неправильно. На мой взгляд, Тайсон – боец другого класса", – сказал Уоррен.

Напомним, Единственный боксерский поединок Фрэнсиса Нганну состоялся 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.