Спрятался от Эй Джея за очками: Джошуа и Нганну провели битву взглядов – видео

Накануне мегафайта в Эр-Рияде состоялась пресс-конференция Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну. По завершении общения с медиа, боксеры провели традиционную психологическую дуэль.

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну провели битву взглядов перед решающим поединком. Франко-камерунский боец решил надеть солнцезащитные очки.

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Боксеры по-джентельменски провели традиционную процедуру и не устраивали цирк с толкотней. После дуэли взглядов Джошуа и Нганну пожали друг другу руки.

Видео битвы взглядов Джошуа и Нганну

Главное о бое Джошуа – Нганну