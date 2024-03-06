Бывший чемпион мира Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну провели битву взглядов перед решающим поединком. Франко-камерунский боец решил надеть солнцезащитные очки.
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Боксеры по-джентельменски провели традиционную процедуру и не устраивали цирк с толкотней. После дуэли взглядов Джошуа и Нганну пожали друг другу руки.
Видео битвы взглядов Джошуа и Нганну
Главное о бое Джошуа – Нганну
- Мегафайт с участием Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде.
- Победитель битвы встретится с триумфатором поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.
- За этот бой боксеры получат свои рекордные гонорары. Банковский чек Нганну будет вдвое больше, чем за бой с Фьюри.
- Начало вечера бокса запланировано на 18:00 по киевскому времени. Бой между Джошуа и Нганну стоит ожидать не раньше 00:30 в ночь с пятницы на субботу.
- Трансляция боя Джошуа – Нганну для украинцев будет платной.