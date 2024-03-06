Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа та ексчемпіон UFC Френсіс Нганну провели битву поглядів перед вирішальним поєдинком. Франко-камерунський боєць вирішив одягнути сонцезахисні окуляри.

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Боксери по-джентельменськи провели традиційну процедуру та не влаштовували цирк зі штовханиною. Після дуелі поглядів Джошуа та Нганну потисли один одному руки.

Відео битви поглядів Джошуа та Нганну

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