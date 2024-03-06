8 марта в саудовском Эр-Рияде бывший обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет поединок против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Ожидается, что победитель боя между Джошуа и Нганну встретится с абсолютным чемпионом мира, который определится в поединке Усик – Фьюри.

Читайте также Победитель боя Джошуа – Нганну встретится с триумфатором двух боев Фьюри с Усиком

Джошуа получит рекордный гонорар за бой с Нганну

Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну. Британский боксер получит более 50 миллионов долларов – этот поединок может стать самым прибыльным для Энтони.

Важно. Камерунский боксер получит около 20 миллионов долларов. Это вдвое больше, чем Нганну заработал в бою против Тайсона Фьюри, однако значительно меньше гонорара Джошуа.

Отметим, что Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.

Единственный боксерский поединок бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.