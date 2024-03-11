"Надо вернуться в UFC": Чисора поставил крест на боксерской карьере Нганну

Ветеран хевивейта Дерек Чисора отреагировал на убедительную победу Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну. Разгромное поражение франко-камерунского бойца ставит под сомнение его перспективы в боксе.

Бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа хватило два неполных раунда, чтобы отправить Фрэнсиса Нганну в нокаут. Сокрушительное поражение больно ударило по репутации "Хищника".

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Чисора: С Нганну все покончено

По мнению Дерека Чисоры, Нганну стоит оставить боксерский ринг и вернуться в ММА. 40-летний ветеран не видит никаких перспектив у Фрэнсиса.

Нганну надо вернуться в UFC. Я думаю, что это была показуха. Да, Нганну – замечательный боец, но сейчас, когда все поняли, кто он, с ним покончено,

– заявил Чисора.

Что делать Нганну