"Надо вернуться в UFC": Чисора поставил крест на боксерской карьере Нганну
Источник:iFL TV
Ветеран хевивейта Дерек Чисора отреагировал на убедительную победу Энтони Джошуа над Фрэнсисом Нганну. Разгромное поражение франко-камерунского бойца ставит под сомнение его перспективы в боксе.
Бывшему чемпиону мира Энтони Джошуа хватило два неполных раунда, чтобы отправить Фрэнсиса Нганну в нокаут. Сокрушительное поражение больно ударило по репутации "Хищника".
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Чисора: С Нганну все покончено
По мнению Дерека Чисоры, Нганну стоит оставить боксерский ринг и вернуться в ММА. 40-летний ветеран не видит никаких перспектив у Фрэнсиса.
Нганну надо вернуться в UFC. Я думаю, что это была показуха. Да, Нганну – замечательный боец, но сейчас, когда все поняли, кто он, с ним покончено,
– заявил Чисора.
Что делать Нганну
- Напомним, что в октябре прошлого года Фрэнсис Нганну дебютировал на боксерском ринге против Тайсона Фьюри.
- 37-летний панчер неожиданно отправил напыщенного британца в нокдаун и хорошенько "разрисовал" его лицо.
- Однако судьи раздельным решением присудили победу Фьюри, который из-за плохой формы впервые перенес бой с Александром Усиком.
- Зрелищная манера боя звезды ММА понравилась президенту WBC. Нганну включили в топ-10 рейтинга супертяжелого дивизиона. Дебютант ринга неожиданно оказался среди претендентов на титул.
- Кроме того, Нганну получил огромный гонорар за бой против Фьюри, который превзошел все его предыдущие заработки в UFC.
- И теперь Нганну оказался на распутье: продолжать карьеру в боксе, или вернуться в ММА.