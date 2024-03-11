В пятницу, 8 марта, в Саудовской Аравии состоялся топовый вечер бокса. В главном поединке события встретились британец Энтони Джошуа и камерунец Фрэнсис Нганну.

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Дрейк проиграл более чем полмиллиона долларов

Второй только в прошлом году перешел из MMA в бокс, но успел дать достойный бой Тайсону Фьюри. Более того, Нганну даже отправил "Цыганского короля" в нокдаун.

Поэтому многие любители бокса поверили во Фрэнсиса накануне битвы с Джошуа. Одним из таких стал известный рэп-исполнитель Дрейк, который любит хайповать на спорте.

Канадец рассказал в соцсетях, что сделал большую ставку на победу Нганну. Как оказалось, Дрейк не пожалел аж 615 тысяч долларов на ставку! В случае победы рэпер заработал бы почти 2 миллиона.

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Впрочем, как оказалось, эти деньги Дрейка просто пропали. Экс-чемпион UFC подвел артиста и уже во втором раунде был отправлен в нокаут. Отметим, что теперь Энтони Джошуа пророчат бой против нового абсолютного чемпиона мира.

Это звание в супертяжелом весе будет разыграно в поединках между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Первая из встреч состоится 18 мая в Эр-Рияде, в контракте также прописан обязательный реванш.