Британський боксер Ентоні Джошуа яскраво декласував ексчемпіона UFC Френсіса Нганну під час поєдинку в Ер-Ріяді. Для перемоги Ей Джею вистачило два неповні раунди.

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Команда Усика привітала колишнього суперника

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, відреагував на тріумф 34-річного британця. Привітальний пост функціонера з'явився у його мережі X.

Ей Джей, спасибі, що показав, що таке бокс насправді. Удачі та нехай береже тебе Бог,

– написав Красюк.

Джошуа в очікуванні нових викликів

Нагадаємо, Олександр Усик свій перший бій проти Ентоні Джошуа провів 25 вересня 2021 року. Фаворитом поєдинку був Ей Джей. Однак український боксер здійснив апсет та здобув сенсаційну перемогу одностайним рішенням суддів. Британець втратив чемпіонські титули IBF, WBA, IBO та WBO.

Реванш через повномасштабне вторгнення Росії довелося відтермінувати. Були побоювання, чи встигне Усик повноцінно підготуватися до поєдинку, який було призначено на 20 серпня 2022 року.

У цьому поєдинку Ей Джей виглядав значно краще, але зазнав поразки роздільним рішенням суддів. Через другу поспіль невдачу нерви Джошуа не витримали. Він вихопив пояси в Усика та кинув їх на підлогу. Потім британець забрав мікрофон та видав емоційний спіч.

Коли емоції втамувалися, Джошуа перепросив за свою поведінку. Після цього він провів вже чотири поєдинки, у яких святкував перемоги. Тепер Ей Джей очікує результату бою за абсолют між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком. Цілком ймовірно, що Ентоні втретє зустрінеться на рингу з українцем. Сам британець не виключає такої можливості.

До слова. Бій за абсолютне чемпіонство між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 19 травня в Ер-Ріяді. В контракті на поєдинок прописаний обов'язковий реванш.