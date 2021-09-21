Джошуа назвал самую большую угрозу со стороны Усика
Источник:ESPN
Титулованный британский боксер Энтони Джошуа вскоре встретится с Александром Усиком. За несколько дней до поединка Джошуа назвал наибольшую угрозу со стороны Усика.
Джошуа: Усик привык драться с такими ребятами, как я
31-летний Джошуа убеждает, что самая большая угроза со стороны Усика заключается в том, что украинский боксер – левша.
Кстати Very good поездочка: Усик зажег в интервью после прилета в Лондон – видео
Какая самая большая угроза, которую несет мне Усик на боксерском ринге? Я бы сказал, что это позиция левши. Он сражался со многими ортодоксами, но во время тренировочного лагеря я готовился к этому,
– сказал британец.
Вместе с тем, Джошуа заверил, что во время тренировочного лагеря изучил, как ему нужно действовать против украинца.
"Я узнал, где мне нужно ставить ноги, как контролировать левшу и, в целом, в какой момент нужно наносить удар в ответ", – отметил Энтони.
По словам британца, опасность заключается в том, что Усик привык драться с боксерами, исповедующими его стиль.
Опасность заключается в том, что он привык драться с такими парнями, как я. На протяжении всей карьеры, его соперники действовали практически одинаково в бою с ним. Но последние три месяца мне пришлось готовиться к нему, поэтому я могу сказать, что адаптировался,
– резюмировал чемпион мира.
Усик-Джошуа: главное о бое
- До сих пор непобедимый Александр Усик и Энтони Джошуа встретятся 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм". На поединке ожидается аншлаг, ведь все билеты были проданы в первый же день.
- В бою с Усиком британец будет защищать титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO. В случае поражения Джошуа потеряет титулы, но получит шанс их вернуть.
- Для Энтони предусмотрен реванш. Если же встреча боксеров завершится вничью или же поражением Усика – реванш не предусмотрен.
- Украинский боксер уже завершил подготовку к поединку и прибыл со своей командой в Лондон.