Фото и видео с процессом стрижки именитого боксера было опубликовано в инстаграме барбершопа.
Неожиданно У Усика эвакуировали машину в Киеве за неправильную парковку
Усик сменил имидж накануне второго боксерского шоу своей промоутерской компании USYK17, которое состоится в субботу, 10 апреля. В рамках Ultimate Boxing Night пройдут рейтинговые поединки, участие в которых примут спортсмены из Украины, Великобритании, Беларуси и Венгрии.
Усик – Джойс: эпопея потенциального боя
- По предварительной информации, следующим соперником украинского боксера должен был стать Джошуа, а не Джойс. Энтони должен был провести защиту титула WBO против Усика. Но чтобы Джошуа и Фьюри могли определить абсолютного чемпиона, в WBO решили, что Александру следует драться с Джойсом.
- На кону поединка боксеров должен быть титул временного чемпиона мира. Если кто-то из пары Джошуа – Фьюри откажется защищать титул, то Усик или Джойс получат полноценный титул.
- Команда Александра также никак не может договориться с Джойсом. Стороны не могут договориться об условиях контракта. Сторона украинца настаивает, что распределение гонорара должно быть 80/20 в пользу Усика.