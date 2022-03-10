Джошуа ищет нового соперника вместо Усика, защищающего Украину от оккупантов

Александр Усик точно не будет следующим соперником Энтони Джошуа. В результате в Украине британец вынужден искать другого оппонента.

Британец выбирает нового соперника

32-летний британский боксер в ближайшее время не сможет взять реванш у Александра Усика. Украинец взял в руки оружие после того, как Россия напала на Украину.

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Джошуа готов подождать с реваншем, но перед этим провести хоть один бой. В настоящее время британец выбирает своего следующего соперника. Им может стать Джо Джойс или Отто Валлин.

Ранее Энтони заявлял, что увлекается мужественным поступком Усика, ушедшего защищать родную страну от российских захватчиков.

По словам катмена Усика, Александр не выйдет на ринг, как и Василий Ломаченко, пока не окончится война в Украине. Боксеры присоединились к терробороне своих городов.

Реванш Усик – Джошуа должен был состояться весной или в начале лета 2022 года. Скорее всего, поединок состоялся бы в Великобритании.

Другой британский боксер Тайсон Фьюри одобрил решение Александра Усика. Он добавил, что тоже взял бы в руки оружие, если бы его страна была в опасности.

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