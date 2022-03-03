Британський боксер Тайсон Ф'юрі в захваті від боксерів в Україні. Він запевнив, що на їхньому місці вчинив би так само.

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Это фантастически. Я буду первым, кто присоединится, если Англия или США будут вовлечены в войну, буду первым в очереди. Мой папа тоже, и все ребята – мы запишемся добровольцами для защиты,

– сказал Фьюри.

"Если вы из этой страны, живете там – защищайте ее. Любите свою женщину и боритесь за свою страну", – подчеркнул британец.

Александр Усик не оставив страну в трудный час, Усик вступив в ряды территориальной обороны Киевской области. А Василий Ломаченко защищает свой родной город – Белгород-Днестровский.

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