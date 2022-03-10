Британец выбирает нового соперника
32-летний британский боксер в ближайшее время не сможет взять реванш у Александра Усика. Украинец взял в руки оружие после того, как Россия напала на Украину.
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Джошуа готов подождать с реваншем, но перед этим провести хоть один бой. В настоящее время британец выбирает своего следующего соперника. Им может стать Джо Джойс или Отто Валлин.
Ранее Энтони заявлял, что увлекается мужественным поступком Усика, ушедшего защищать родную страну от российских захватчиков.
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