Британець обирає нового суперника

32-річний британський боксер найближчим часом не зможе взяти реванш в Олександра Усика. Українець взяв до рук зброю після того, як Росія напала на Україну.

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Джошуа готовий зачекати з реваншем, але перед цим провести бодай один бій. Наразі британець обирає свого наступного суперника. Ним може стати Джо Джойс або Отто Валлін.

Раніше Ентоні заявляв, що захоплюється мужнім вчинком Усика, який пішов боронити рідну країну від російських загарбників.

Цікаво. За словами катмена Усика, Олександр не вийде на ринг, як і Василь Ломаченко, поки не закінчиться війна в Україні. Боксери доєднались до тероборони своїх міст.

Реванш Усик – Джошуа повинен був відбутись на весні або на початку літа 2022 року. Швидше за все, що двобій відбувся б у Великій Британії.

Інший британський боксер Тайсон Ф'юрі схвалив рішення Олександра Усика. Він додав, що теж би взяв до рук зброю, якби його країна була у небезпеці.

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