Джошуа готов провести реванш с Усиком в Киеве
Источник:BBC Sport
Британский промоутер Эдди Хирн высказался о возможном месте проведения реванша между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
Хирн рассказал, что его клиент готов провести реванш с Усиком в Киеве.
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Усик говорил, что в Киеве может произойти реванш. Когда Джошуа услышал об этом, то у него не было с этим проблем, он считает это очень увлекательным. У меня есть желание провести реванш в Великобритании. У нас также есть предложения с Ближнего Востока, но мы посмотрим, какая возможность окажется лучшей для обоих бойцов. Я не думаю, что место проведения боя сильно повлияет на то, как должен сражаться Джошуа,
– сказал Хирн.
Что известно о реванше Усик – Джошуа
- 34-летний Усик хочет провести второй бой против Джошуа в Украине. Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что такой вариант является маловероятным. Но уже через некоторое время заверил, что киевляне таки имеют шанс увидеть воочию бой любимого боксера.
- Первый поединок Усик завершил победой по единогласному решению судей.
- После противостояния Джон Фьюри, отец и тренер Тайсона Фьюри, рассказал, что усмотрел в последнем раунде белое полотенце в углу британца. Кто-то из его команды за десять секунд до финального гонга махал полотенцем. По его мнению, судья должен был присуждать Усику досрочную победу, но проигнорировал этот эпизод. Фьюри-старший отметил, что у украинца просто украли досрочную победу.