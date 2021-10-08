Джошуа готов провести реванш с Усиком в Киеве

Британский промоутер Эдди Хирн высказался о возможном месте проведения реванша между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Хирн рассказал, что его клиент готов провести реванш с Усиком в Киеве.

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Усик говорил, что в Киеве может произойти реванш. Когда Джошуа услышал об этом, то у него не было с этим проблем, он считает это очень увлекательным. У меня есть желание провести реванш в Великобритании. У нас также есть предложения с Ближнего Востока, но мы посмотрим, какая возможность окажется лучшей для обоих бойцов. Я не думаю, что место проведения боя сильно повлияет на то, как должен сражаться Джошуа,

– сказал Хирн.

Что известно о реванше Усик – Джошуа