Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа готов пойти на жертвы ради поединка с Тайсоном Фьюри. Британец хочет отдать часть гонорара.

Британец Энтони Джошуа в интервью Evening Standard признался, что готов пожертвовать частью гонорара ради поединка со своим земляком Тайсоном Фьюри.

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"Почему бы нет? Сейчас я проведу бой с Кубратом Пулевым со значительно сокращенными зарплатами. Мы сделаем все, что от нас зависит. Отказываюсь от части своих денег, если мне придется повторить это снова", – сказал Джошуа.

Британец заявил, что его ждет большой поединок. А главной целью является заставить Фьюри выйти на ринг.

Джошуа – Фьюри: что известно о потенциальном бое