Джошуа готов пойти на жертвы ради боя с Фьюри
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа готов пойти на жертвы ради поединка с Тайсоном Фьюри. Британец хочет отдать часть гонорара.
Британец Энтони Джошуа в интервью Evening Standard признался, что готов пожертвовать частью гонорара ради поединка со своим земляком Тайсоном Фьюри.
Читайте также Бой Джошуа – Пулев пройдет со зрителями
"Почему бы нет? Сейчас я проведу бой с Кубратом Пулевым со значительно сокращенными зарплатами. Мы сделаем все, что от нас зависит. Отказываюсь от части своих денег, если мне придется повторить это снова", – сказал Джошуа.
Британец заявил, что его ждет большой поединок. А главной целью является заставить Фьюри выйти на ринг.
Джошуа – Фьюри: что известно о потенциальном бое
- Джошуа – обладатель чемпионских поясов WBO, WBA, IBF. Если британец 12 декабря победит Кубрата Пулева, то должен провести защиту пояса WBO.
- Главный претендент на этот пояс – украинец Александр Усик, который не планирует отступать от своего права сражаться за титул. Это может стать одной из причин отмены боя Джошуа – Фьюри. Если же Джошуа откажется от встречи с Усиком, то титул WBO может стать вакантным.
- По условиям контракта между Джошуа и Фьюри боксеры должны были провести промежуточные бои в декабре 2020 года. После этого они должны были определить абсолютного чемпиона мира.
- Ранее Хирн заявлял, что Джошуа встретится с Усиком, если не удастся организовать поединок с Фьюри. Сам Фьюри говорил, что может провести бой перед схваткой с земляком. Команда Энтони недовольна таким развитием событий и может сама отказаться от проведения боя.
Поделиться новостью