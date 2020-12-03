Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа готовий піти на жертви заради поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Британець хоче віддати частину гонорару.

Британець Ентоні Джошуа у інтерв'ю Evening Standard зізнався, що готовий пожертвувати частиною гонорару заради поєдинку зі своїм земляком Тайсоном Ф'юрі.

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"Чому б ні? Зараз я проведу бій з Кубратом Пулєвим за значно скороченими зарплатами. Ми повинні зберегти спорт. Ми зробимо все, що від нас залежить. Відмовляюсь від частини свої грошей, якщо мені прийдеться повторити це знову", – сказав Джошуа.

Британець заявив, що на нього чекає великий поєдинок. А головною метою є заставити Ф'юрі вийти на ринг.

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