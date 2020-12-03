Джошуа готовий піти на жертви заради бою з Ф'юрі
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа готовий піти на жертви заради поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Британець хоче віддати частину гонорару.
Британець Ентоні Джошуа у інтерв'ю Evening Standard зізнався, що готовий пожертвувати частиною гонорару заради поєдинку зі своїм земляком Тайсоном Ф'юрі.
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"Чому б ні? Зараз я проведу бій з Кубратом Пулєвим за значно скороченими зарплатами. Ми повинні зберегти спорт. Ми зробимо все, що від нас залежить. Відмовляюсь від частини свої грошей, якщо мені прийдеться повторити це знову", – сказав Джошуа.
Британець заявив, що на нього чекає великий поєдинок. А головною метою є заставити Ф'юрі вийти на ринг.
Джошуа – Ф'юрі: що відомо про потенційний бій
- Джошуа – володар чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF. Якщо британець 12 грудня переможе Кубрата Пулєва, то повинен провести захист поясу WBO.
- Головний претендент на цей пояс – українець Олександр Усик, який не планує відступати від свого права битися за титул. Це може стати однією з причин скасування бою Джошуа – Ф'юрі. Якщо ж Джошуа відмовиться від зустрічі з Усиком, то титул WBO може стати вакантним.
- За умовами контракту між Джошуа та Ф'юрі боксери мали провести проміжні бої у грудні 2020 року. Після цього вони мали визначити абсолютного чемпіона світу.
- Раніше Хірн заявляв, що Джошуа зустрінеться з Усиком, якщо не вдасться організувати поєдинок з Ф'юрі. Сам Ф'юрі говорив, що може провести бій перед сутичкою із земляком. Команда Ентоні незадоволена таким розвитком подій і може сама відмовитись від проведення бою.
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