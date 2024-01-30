Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа должны были встретиться на боксерском ринге еще в 2021 году. Тогда представители боксеров согласовали два поединка. Однако реализовать планы промоутеров тогда помешал Александр Усик, который сенсационно дважды победил Эй Джея.

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Джошуа и Фьюри получат самые большие гонорары в карьере

После этих поражений Джошуа стал неинтересен Фьюри. Лишь после трех подряд побед бывший чемпион мира вернул свою привлекательность для промоутеров. И теперь снова появилась возможность провести мегафайт двух сильнейших британцев.

Однако бой состоится, если оба боксера выиграют свои будущие поединки. 17 февраля "Цыганский король" проведет бой за абсолют против Александра Усика, а Энтони Джошуа 8 марта встретится с Фрэнсисом Нганну.

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа уже получили гарантии, что получат за свой предстоящий бой по 100 миллионов фунтов стерлингов. Интересно, что по стечению обстоятельств Александр Усик во второй раз может сорвать очную встречу британцев.

Если украинец победит тщеславного Фьюри, тогда он встретится с победителем боя Джошуа – Нганну. В таком случае можно навсегда забыть о битве британских титанов хевивейта.

Любопытно. Напомним, что крупнейший гонорар Тайсон Фьюри заработал за поединок против Нганну – 61 миллион долларов. Несмотря на два поражения, Энтони Джошуа заработал за бои с Усиком 67,5 миллионов фунтов.