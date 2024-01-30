Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа повинні були зустрітися на боксерському рингу ще у 2021 році. Тоді представники боксерів погодили два поєдинки. Проте реалізувати плани промоутерів тоді завадив Олександр Усик, який сенсаційно двічі переміг Ей Джея.

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Джошуа та Ф'юрі отримають найбільші гонорари в кар'єрі

Після цих поразок Джошуа став нецікавий Ф'юрі. Лише після трьох поспіль перемог колишній чемпіон світу повернув свою привабливість для промоутерів. І тепер знову з'явилася можливість провести мегафайт двох найсильніших британців.

Однак бій відбудеться, якщо обидва боксери виграють свої майбутні поєдинки. 17 лютого "Циганський король" проведе бій за абсолют проти Олександра Усика, а Ентоні Джошуа 8 березня зустрінеться з Френсісом Нганну.

Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа вже отримали гарантії, що отримають за свій майбутній бій по 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Цікаво, що за збігом обставин Олександр Усик вдруге може зірвати очну зустріч британців.

Якщо українець переможе пихатого Ф'юрі, тоді він зустрінеться з переможцем бою Джошуа – Нганну. У такому випадку можна назавжди забути про битву британських титанів хевівейту.

Цікаво. Нагадаємо, що наразі найбільший гонорар Тайсон Ф'юрі заробив за поєдинок проти Нганну – 61 мільйон доларів. Попри дві поразки, Ентоні Джошуа заробив за бої з Усиком 67,5 мільйонів фунтів.