В 2021 и 2022 годах Александр Усик и Энтони Джошуа дважды боксировали за чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO. В первом поединке украинец сенсационно отобрал у звездного британца вышеуказанные пояса, а в реванше успешно их защитил.

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Поскольку в первой схватке Усик был в статусе андердога, распределение гонорара, согласно контракту, было 75 на 25: Джошуа получил 15 миллионов фунтов, Усик – всего 5 миллионов. За второй бой оба боксера получили по 32,5 миллиона.

Усик заработал на 10 миллионов меньше

Таким образом, несмотря на два поражения, Джошуа за поединки с Усиком получил 67,5 миллионов фунтов, что на 10 миллионов больше, чем совокупный гонорар Александра.

Напомним, Александр Усик дважды победил Энтони Джошуа решением судей и владеет самым большим количеством престижных поясов в супертяжелом весе. Последний титул – WBC, которого не хватает украинцу, принадлежит Тайсону Фьюри.

Усик и Фьюри должны были провести бой за абсолютное чемпионство в дивизионе 23 декабря 2023 года, однако поединок был перенесен из-за повреждения "Цыганского короля", которое тот получил в последнем поединке с Нганну.