Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри уже в 2021 году могут определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Первый бой британцев запланирован на начало 2021 года.

Эдди Хирн, промоутер Джошуа, рассказал, когда могут произойти два боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Об этом сообщает SPORTbible.

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Когда состоится бой

Хирн считает, что первая встреча чемпиона WBC Фьюри и обладателя титулов WBO, WBA, IBF Джошуа может состояться в апреле.

Мы видим два боя между Фьюри и Джошуа: в апреле-июне и ноябре-декабре 2021 года. Сейчас мы думаем, где состоятся эти поединки, но если двое британских чемпионов сразятся за пределами страны, будет очень обидно,

– сказал Хирн.

Промоутер опроверг информацию, что судьба противостояния Джошуа с Фьюри зависит от него.

"Многие думают, что все решения принимаю я. На самом деле это не так. Мы рассмотрим все предложения, предоставим их командам бойцов для обсуждения, а потом выберем лучшее", – сказал Хирн.

Джошуа – Фьюри: главное о бое

Тайсон Фьюри после того, как в феврале 2020 году победил Деонтея Уайлдера, стал чемпионом по версии WBC. До конца года он должен был провести реванш с Уайлдером.

Однако бой до сих пор не удалось организовать. Фьюри анонсировал, что вернется на ринг в декабре. Кто станет его соперником – Тайсон не называет.

В то же время Джошуа 12 декабря должен провести защиту титула IBF против Кубрата Пулева. После этого победитель поединка должен встретиться с Александром Усиком.

Впрочем, в команде Джошуа рассчитывают избежать поединка с Усиком.

Вместе с тем, Джошуа и Фьюри подписали контракт на два боя в 2021 году. Боксеры хотят встретиться при любых условиях.