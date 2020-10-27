Британські боксери Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі вже у 2021 році можуть визначити абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі. Перший бій британців запланований на початок 2021 року.

Едді Хірн, промоутер Джошуа, розповів, коли можуть відбутися два бої між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа. Про це повідомляє SPORTbible.

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Коли відбудеться бій

Хірн вважає, що перша зустріч чемпіона WBC Ф'юрі й володаря титулів WBO, WBA, IBF Джошуа може відбутися у квітні.

Ми бачимо два бої між Ф'юрі і Джошуа: у квітні-червні і листопаді-грудні 2021 року. Зараз ми думаємо, де відбудуться ці поєдинки, але якщо двоє британських чемпіонів битимуться за межами країни, буде дуже прикро,

– сказав Хірн.

Промоутер спростував інформацію, що доля протистояння Джошуа з Ф'юрі залежить від нього.

"Багато хто думає, що всі рішення приймаю я. Насправді це не так. Ми розглянемо всі пропозиції, надамо їх командам бійців для обговорення, а потім виберемо найкраще", – сказав Хірн.

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Тайсон Ф'юрі після того, як у лютому 2020 році переміг Деонтея Уайлдера, став чемпіоном за версією WBC. До кінця року він мав провести реванш з Уайлдером.

Однак бій досі не вдалося організувати. Ф'юрі анонсував, що повернеться у ринг у грудні. Хто стане його суперником – Тайсон не називає.

Водночас Джошуа 12 грудня повинен провести захист титулу IBF проти Кубрата Пулєва. Після цього переможець поєдинку повинен зустрітися з Олександром Усиком.

Втім, у команді Джошуа розраховують уникнути поєдинку з Усиком.

Разом з тим, Джошуа та Ф'юрі підписали контракт на два бої у 2021 році. Боксери хочуть зустрітися за будь-яких умов.